Togg ön sipariş sürecine ilişkin en çok sorulan 8 soru Togg T10X ön sipariş süreciyle ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı. İşte Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin en çok sorulan 8 soru ve cevabı.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

T10X ön sipariş süreciyle ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı. Togg'un Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, birçok soruya cevap verildi.

Togg ön sipariş ile ilgili merak edilenler

Kredi kartımla ödeme yaptım ama premium olamıyorum?

Sadece kendinize ait bir banka hesabından banka para transferi yaparak Premium hesaba geçiş yapabilirsiniz.

Uygulamadan ön sipariş verirken "Sizden kaynaklanmayan bir hata oluştu." şeklinde uyarı alıyorum. Nasıl ilerlemeliyim?

Bu hatayı alan kullanıcılarımızın sorununu en kısa sürede çözmek için sistemlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz.

Banka hesabından veya kredi kartından para transferi yaptım ama e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı size ait olmalıdır. Açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır. Unutmayın, para transferi standart süresi yarım saattir fakat yoğunluk nedeniyle işlemin gerçekleşmesi yaklaşık beş saat kadar sürebilir.

Ön Sipariş için e-Cüzdanımda yeterli tutarda para var, fakat bakiyemle ilgili hata aldığım için ön siparişimi tamamlayamıyorum.

İnternet tarayıcınızın önbellek ve tarama verilerini temizledikten sonra bu sorun ortadan kalkacaktır.

Birden fazla kredi kartıyla işlem yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir kredi kartının transfer işlemi tamamlandıktan sonra diğer kredi kartıyla işleme devam etmenizi öneririz.

Aynı zamanda hem kredi kartı hem de banka hesabımdan e-Cüzdanıma yükleme yapabilir miyim?

Hem banka transferi hem de kredi kartı kullanarak e-Cüzdanınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir transfer işlemi tamamlandıktan sonra diğer transfer işlemi ile devam etmenizi öneririz.

Başka bir kişiye ait banka hesabından e-Cüzdanıma transfer yapmak istedim fakat bakiye e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır. Değilse, gönderdiğiniz tutar banka işlem süresine bağlı olarak hesabınıza iade edilecektir.

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Bankadan para transferi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır. Alıcı IBAN ve bilgilerini kontrol ettikten sonra açıklama kısmında sadece belirtilen e-Cüzdan numaranızın yazdığından emin olun.

Dikkat etmeniz gerekenler

Banka para transferlerinde EFT saatlerine dikkat etmeyi unutmayın. Sistem yoğunluğu nedeniyle yüklediğiniz bakiyenin e-Cüzdanınıza yansıması vakit alabilir.

Banka para transferi yaptığınız hesabın kendinize ait olması gerekmektedir. Banka transferi yaparken açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır ve farklı bilgiler eklenmemelidir.

Aksi durumda transferiniz gerçekleşmeyecektir. Banka transferi yaparken alıcı bilgilerini belirtilen şekilde yazdığınızdan emin olun.

Ön sipariş dönemi 16 Mart-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.