Togg ön siparişi için çekiliş başvuruları sona eriyor Türkiye'nin otomobili Togg'a yoğun ilgi sürüyor. Togg'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00’de sona erecek.

Haber Merkezi

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor.

Başvurular bugün sona eriyor

Türkiye'nin otomobili Togg'a yoğun ilgi sürüyor. Togg'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00’de sona erecek.

Yoğun ilgi nedeniyle 2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarılsa da son başvuru tarihi uzatılmadı.

Satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart’ta çekilecek kura ile belli olacak.

Togg, 100 bin ön siparişi geçti

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş alarak büyük bir başarıya imza atan Togg, 7 günde ise 100 bin ön siparişe ulaştı.