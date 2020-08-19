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    TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımlarının, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği duyuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.08.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 08:41
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    TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

    Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

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    JAPONYA'DA TESCİLLENDİ

    TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

    Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

    Son zamanlarda sosyal medyada yayılan TOGG yerli otomobil fiyatları hakkında geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan TOGG, paylaşımların asılsız olduğunu açıklamıştı.

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