Togg teslimat noktalarında son hazırlıklar yapılıyor Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor. Çekilişle Togg almaya hak kazananlar, araçlarını buradan teslim alacak.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor.

İstanbul’da Zeytinburnu’nda inşa edilen Togg’un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor.

15 gün içerisinde hazır olacak

İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun, teslimat noktaları olarak yer alıyor.

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı.