Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Öte yandan Togg, Türkiye'deki deneyim merkezi ağını genişletiyor. Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Merkezde, aynı zamanda Togg’un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak.

Toplamda 4 bin 400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra, teslimat ve servis noktaları da nisan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Deneyim merkezlerinin sayısı artacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını sekizi mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: