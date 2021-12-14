TOGG, yeni logosunu CES 2022’de tanıtacak

ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak olan TOGG, yeni logosunu da burada tanıtmayı planlıyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, tanıtım çalışmaları da hız kazandı.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, TOGG da sahne alacak.

YENİ LOGO TANITILACAK

2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak.

Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.

Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuarda BMW, Daimler (Mercedes-Benz) Hyundai, GM, Stellantis gibi markalar da yer alacak.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2022), 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.