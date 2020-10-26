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- TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı
TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 11:51
- Güncelleme : 26.10.2020 - 11:54
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
Paylaşılan bilgilerde, yerli otomobilde kullanılacak bataryanın enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu sayesinde rakiplerinden daha uzun menzil sağlayacağı bilgisine yer verildi.
TOGG, yerli otomobilin batarya detaylarını açıkladı
Ayrıca bataryalarda kullanılacak alüminyum muhafazalı kompakt modüller sayesinde daha yüksek yapısal dayanım sağlanacak.
Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sunulacak.
30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak yerli otomobiller, 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek.
Söz konusu bataryalar, ayrıca modüler yapıları sayesinde farklı sektörlerdeki uygulamalarda da kullanılabilecek.