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    TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin bataryası ile ilgili detayları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 11:54
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    TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

    Paylaşılan bilgilerde, yerli otomobilde kullanılacak bataryanın enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu sayesinde rakiplerinden daha uzun menzil sağlayacağı bilgisine yer verildi.

    TOGG, yerli otomobilin batarya detaylarını açıkladı

    Ayrıca bataryalarda kullanılacak alüminyum muhafazalı kompakt modüller sayesinde daha yüksek yapısal dayanım sağlanacak.

    Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sunulacak.

    30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

    300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak yerli otomobiller, 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek.

    Söz konusu bataryalar, ayrıca modüler yapıları sayesinde farklı sektörlerdeki uygulamalarda da kullanılabilecek.

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