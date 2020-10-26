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TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı

TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını açıkladı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin bataryası ile ilgili detayları paylaştı.