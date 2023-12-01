Togg'a beklenen zam geldi: İşte güncel fiyat listesi Aralık ayında birçok otomobil markası zamlı fiyatlarla karşımıza çıkmaya hazırlanırken, Togg da fiyatlara zam yapma kararı aldı.

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Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme, sadece yüzde 10'luk dilimi kapsıyordu ve bu da Togg'a zam gelecek iddialarına neden olmuştu.

Beklenen oldu ve Togg, yerli elektrikli otomobil fiyatlarına yüzde 16,4’lük bir zam yapma kararı aldı.

Togg fiyatları nasıl değişti

1 Aralık 2023 itibari ile geçerli olacak yeni fiyatlandırmayla Togg T10X modelinin giriş fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL'den, 1 milyon 430 bin TL'ye yükseldi.

Bir üst model olan T10X V2 RWD’nin fiyatı ise 1 milyon 329 bin 500 TL'den 1 milyon 550 bin TL'ye yükseltildi.

Togg T10X için siparişler 2024 yılında herhangi bir kura olmadan Trumore üzerinden yapılabilecek.

Aynı hızda devam etmesi halinde gelecek yıl 80 bin adedin üzerinde üretim yapacağı tahmin edilen Togg, üretim kapasitesini ekim ayı itibarıyla çift vardiyayla 280 adede kadar çıkarmış durumda.