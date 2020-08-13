TOGG, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama yaptı

TOGG, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama yaptı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından, son zamanlarda paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklama yaptı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

TOGG FİYAT HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Son zamanlarda sosyal medyada yayılan TOGG yerli otomobil fiyatları hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan TOGG, paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."