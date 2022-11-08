Togg'dan paylaşım: Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller

Togg'dan paylaşım: Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller

Mart 2023’te seri üretime çıkacak olan Togg’un nasıl çalıştığı merak konusu oldu. Yerli otomobilin tamamen çevre dostu ve yüksek devir değerlerine sahip olan araç olduğu tanıtım videosuyla anlatıldı.

Türkiye’nin yerli otomobili banttan indi, dünyanın gözüne şimdiden girdi…

Togg, hem sürüşü hem de konforuyla meraklılarını daha da heyecanlandırdı.

Nasıl çalışıyor?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle bu yola çıkan Togg, seri üretime Mart 2023’te geçecek.

6 farklı renkle sürücüsünün karşısına çıkacak olan Togg’un, nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu.

Enerjisini elektrikten alıyor

Bugün resmi hesaptan bir paylaşım yapıldı ve Togg’un iç mimarisi anlatıldı.

Buna göre elektrikli otomobillerin enerjilerini petrol türevi fosil yakıtlar yerine, elektrikten alan otomobiller olduğu özellikle belirtildi.

Togg'dan paylaşım: Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller VİDEO

Çevre dostu otomobil

Hibritle şarj edilebilen otomobillerin içten yanmalı motora sahip olduğu aktarılırken, Togg’da fosil yakıt kullanılmadığı için emisyona yol açmayacağı vurgulandı.

Bunun da onu, çevre dostu bir otomobil yaptığı ifade edildi.

Elektrikli otomobillerin hareket etmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin, otomobilin altında yer alan büyük bir batarya tarafından sağlandığı, böylelikle aracın yol tutuş karakterini iyileştirdiği bildirildi.

Yüksek devir değerlerine sahip

Elektrik motorunun, bataryadan aldığı enerji ile otomobilin hareket etmesini sağladığı, bu motorların içten yanmalı motorlara kıyasla yüksek devir değerlerine sahip oldukları, bunun için otomobillerde şanzımana gerek kalmadığı ve bu sayede de hem daha konforlu hem de daha performanslı bir sürüşün mümkün olduğu belirtildi.