Togg’dan uyarı: Dolandırıcılara karşı dikkatli olun Markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını duyuran Togg, “Resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur” açıklamasını yaptı.

İHA

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kısa süre içerisinde sahipleriyle buluşacak…

Ön sipariş sürecinde ön ödeme sistemi kapatılan T10X için Togg’dan kritik bir uyarı geldi.

Dolandırıcılar arttı

Markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını duyuran Togg, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Kullanıcıları, Togg resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri konusunda uyaran Togg, şu açıklamayı yaptı:

"Sadece resmi kanallarımız var"

T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz ‘togg.com.tr’ üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care / kullanıcı ilgi merkezimiz de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur.

"İndirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlar..."

Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.

177 bin 467 sipariş

Öte yandan 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine 177 bin 467 kişi katıldı.

Katılımcılar, noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

2023'te teslim edilecek

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Yedek listesi

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Asıl listeye giremeyenler ne yapacak?

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.