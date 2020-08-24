TOGG'un Çinli rakibi Nio, araç bataryalarını kiralamaya başladı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarında yer alan bataryaları kiralamaya başladı. Bu sayede otomobillerin başlangıç fiyatı 10 bin dolar kadar ucuzladı.

Yerli otomobil TOGG modelleri yollara çıkmak için gün sayarken, birçok otomobil üreticisi elektrikli araçlara olan yatırımlarına devam ediyor.

Son zamanlarda elektrikli otomobil yatırımlarıyla öne çıkan Çinli şirketi Nio, araç bataryalarını kiralama hizmeti başlattığını açıkladı.

BATARYA KİRALAMA İLE FİYATLAR DÜŞECEK

Yapılan açıklamaya göre, Nio'nun elektrikli araçlarını satın almak isteyenler, araçtaki bataryayı satın almayarak aylık olarak kiralayabilecek.

Elektrikli otomobillerin en pahalı parçası olan bataryanın kiralanması ile, bu otomobillerin başlangıç fiyatının aşağı çekilmesi hedefleniyor.

FİYATLAR 10 BİN DOLAR DÜŞTÜ

Yeni hayata geçirilen kiralama yöntemiyle, Nio'nun ES6 modelinin 49 bin 674 dolarlık fiyat etiketinin, araçtaki bataryayı satın almak yerine kiralanması halinde 39 bin 553 bin dolara düştüğü belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nio CEO'su William Li, "Batarya kiralama seçeneği ile daha çok sürücünün içten yanmalı otomobiller yerine elektrikle çalışan otomobilleri tercih edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Nio'nun Çin genelinde 143 istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda Nio sahipleri şarj seviyesi düşük bataryalarını tam şarjlı bataryalar ile değiştirilebiliyor. Bu sayede, bataryaların şarj süresinin bir sorun olmaktan çıkması hedefleniyor.

Nio'nın söz konusu istasyonlardan önümüzdeki yıl 300 adet daha inşa etmesi planlanıyor.