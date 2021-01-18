TOGG'un Gemlik tesisindeki çalışmalar için 1500 kişi istihdam edilecek

TOGG'un Gemlik tesisindeki çalışmalar için 1500 kişi istihdam edilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisindeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1500 personelin istihdam edileceğini açıkladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil için geri sayım devam ederken, bir yandan da Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar hız kesmiyor.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

1500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

TOGG fabrikasında devam eden çalışmalar hakkında bilgil verilen paylaşımda, "Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı.

Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane…. Altyapı çalışmalarında son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet.

Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin." denildi.