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    TOGG'un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyette

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, laboratuvarda TOGG teknolojilerinin test edilip deneyimleneceği belirtildi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:33
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    TOGG'un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyette

    2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan otomobilde çalışmalar, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) Gemlik Tesisi'nde hız kesmeden sürüyor.

    Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

    TOGG TEKNOLOJİLERİNİN DENEYİMLENECEĞİ LABORATUVAR

    TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

    TOGG'un resmi Twitter hesabından, TOGG'un kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup dünyada tescil ettirdiği "#usecasemobility" ve "#YeniLigeYolculuk" etiketleriyle yapılan paylaşımda, "TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti." denildi.

    TOGG un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyette #1

    4 BİN 300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

    Gemlik tesisinin üstyapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

    Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

    TOGG un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyette #2

    SERMAYE ARTIRIMI

    Bu arada TOGG, 846 milyon 774 bin TL sermaye artırımına giderek 996 milyon 774 TL ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, bunu hedeflediği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

    Öte yandan, TOGG'un "bir fabrikadan daha fazlası" şeklinde tanımladığı Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmaları, TOGG'un resmi internet sitesi "togg.com.tr"deki "TOGG TV" sekmesinden canlı olarak izlenebiliyor.

    TOGG un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyette #3

    TOGG, fabrikadaki son durumu paylaştı ViDEO

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