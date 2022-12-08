Togg'un mobil uygulaması Trumore tanıtıldı

Togg, ekosisteminde büyük bir rol oynayacak mobil uygulaması Trumore'u yakında yayınlayacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ekosistem çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Doğuştan elektrikli Togg'un ekosisteminin yapı taşlarından biri olan Trumore tanıtıldı.

Togg’un yeni markası ‘Trumore’ mobil cihazlarda bir platform olarak karşımıza çıkacak. Yakında App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacağı açıklanan Trumore'a ilişkin bazı detaylar da paylaşıldı.

Trumore uygulaması neler sunacak

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları verildi. Buna göre uygulama, ‘"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirecek..

Bu konseptler, uygulama için şu şekilde açıklandı:

Geliştir: İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi.

Oyna: Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri.

Gez: Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler.

Kazan: Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimlerini sunan Fintek çözümleri.