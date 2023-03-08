Togg'un ön sipariş sürecinin yakın tarihte başlatayacağı açıklandı Sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş sürecininin yakın bir tarihte başlayacağı duyuruldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı.

Togg'un ekosistem çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Ön sipariş açıklaması

Togg, ön sipariş sürecini şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlatacağını bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.

100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu 29 Ekim'e ertelendi

Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.

Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurulan YeniLig yarışması da iptal edildi.