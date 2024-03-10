Toyota Prius "En Çevreci Otomobil" seçildi Toyota'nın Prius modeli 'En Çevreci Otomobil' ödülüne layık görüldü.

AA

Toyota'nın 1997 yılında tanıtılmasından bu yana çevreci otomobiller konusunda öncü olan Prius modeli, son nesliyle yeni bir ödül daha kazandı.

Amerikan Verimli Enerji Ekonomisi Konseyi (ACEEE) tarafından her yıl düzenlenen GreenerCars araştırmasında, Toyota Prius ilk sırada yer aldı.

Toyota'nın plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmeden galip çıktı.

Daha önce iki kez ödülü almıştı

Prius, 2024'teki başarısıyla birlikte daha önce 2020 ve 2022'de de 'En Çevreci Otomobil' listesinin en üstünde konumlanmıştı.

Bununla birlikte en çevreci araçlar araştırmasında, ilk 10'da Toyota'ya ait tam hibrit Camry, plug-in hibrit Prius ,RAV4 ve tam elektrikli bZ4X dahil olmak üzere 5 araç yer aldı.

ACEEE, GreenerCars puanlarını hesaplamak için 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretiminin ve bertarafının, yakıt veya elektrik üretimi/dağıtımının ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına zararları açısından değerlendirmeler yapıyor.

ACEEE, yaptığı bu değerlendirmelerin içerisinde benzinli, dizel, elektrikli, tam hibrit ve plug-in hibrit dahil olmak üzere 1200'den fazla model için yeşil puan ataması yapıyor.

Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit sistemini kullanan Prius, 19 g/kilometre ile modelin şimdiye kadarki en düşük karbondioksit emisyon değerini sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)