Toyota, 10 dk şarj ile 1200 km menzil sunacak Toyota, teknolojik bir atılım yaptığını belirterek, yeni teknoloji pillerle araçların 10 dakika içerisinde hızlı şarj ile 1200 km menzile ulaşabileceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki Toyota, şu sıralar elektrikli otomobiller için yeni nesil bataryalar üzerinde çalışıyor.

Şirket, 2025 yılına kadar sıvı bazlı akülere kıyasla avantajlar sunan gelişmiş katı haldeki (Solid State) akülerine sahip otomobilleri piyasaya sürme planını açıklamıştı.

Japon üretici, lityum iyon pillere göre çok daha hafif ve güvenli olduğu belirtilen bu pil teknolojisini elektrikli otomobillere entegre etmek için çalışmalar yapıyor.

10 dk şarj ile 1200 km menzil

Toyota'nın karbon nötrlüğü araştırma ve geliştirme merkezi başkanı Keiji Kaita, şirketin pilleri daha dayanıklı hale getirmenin yollarını geliştirdiğini ve artık 10 dakika veya daha kısa sürede şarj olabilen 1.200 km menzilli bir katı hal pili yapabileceğine inandığını vurguladı.

Birmingham Üniversitesi'nde işletme ekonomisi profesörü olan David Bailey, Toyota'nın iddialarının gerçeğe dönüşmesi durumunda, elektrikli otomobillerin geleceği için bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.