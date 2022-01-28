Toyota, 11 tesisinde üretimi durduruyor

Toyota Motor, Japonya'daki 11 tesisinde üretimi 1 Şubat'a kadar durduracağını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları yeni yılda da devam ediyor.

Birçok otomobil markası üretimde aksaklıklar yaşarken, hedefler de tutturulamıyor.

2021 mali yılı için 9 milyon üretim hedefleyen, ancak bu hedefi tutturamayan Toyota, 2022'de üretim rekoru kıracağını duyurmuştu.

Buna göre Japon firma, küresel imalat hedefini yüzde 22 artırarak nisanda başlayacak 2022 mali yılında 11 milyon araç üretmeyi amaçlıyor.

Ancak marka, henüz çip krizini atlatabilmiş değil ve üretimde hala aksamalar yaşanıyor.

11 FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Koronavirüs vakalarının sürdüğü ülkelerdeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi ve çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığını açıklayan Toyota Motor, Japonya'daki 11 tesisin 19 montaj bandının 1 Şubat'a kadar durdurulduğunu belirtti.

Alınan karar nedeniyle Corolla, Prius ve Land Cruiser modelleri dâhil toplamda 94 bin aracın imalatının gecikeceği aktarıldı.