Toyota, 1.5 milyon adet aracı daha geri çağırma listesine ekledi

Toyota, 1.5 milyon adet aracı daha geri çağırma listesine ekledi

Toyota, yakıt pompası sorunu nedeniyle 1,5 milyon aracını daha geri çağıracağını duyurdu. Böylece markanın bu yıl geri çağırdığı araç sayısı 3,5 milyona yükseldi.

Son günlerde yakıt pompası sorunu ile başı bir hayli dertte olan Japon otomobil üreticisi Toyota, araçlarını geri çağırmaya devam ediyor.

Japon şirket son olarak, içerisinde Lexus modellerinin de bulunduğu 1,5 milyon yeni aracı geri çağırma listesine ekledi. Böylelikle Toyota'nın bu yıl içinde geri çağırdığı toplam araç sayısı 3,5 milyonu buldu.

2013 yılına kadar uzanan bu sorunu yaşayan modeller arasında 2017-2019 Toyota Corolla, 2019 Corolla Hatchback, Lexus UX 200, Camry, Sequoia, Tacoma ve Tundra gibi modeller bulunuyor.

TÜRKİYE'DE SORUN YOK

Toyota Türkiye, yıl başında yaptığı açıklamada bahsi geçen yakıt pompası sorununun Türkiye'de ve Avrupa'da bulunmadığını açıklamıştı.

Yine de aracınızın durumunu kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıdan şasi numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

Yakıt pompası sorunu, araçların bir anda kapanmasına yol açıyor. Özellikle akan trafikte motorun durması ile birlikte tehlike yaratabilecek bu sorunun şimdilik can veya mal kaybına sebep olmadığı da gelen bilgiler arasında.