Toyota, 2 yıl sonraki net kar tahminini artırdı

Küresel salgın, çip krizi ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen Toyota, gelecekte daha fazla kar edeceğini düşünüyor.

Japon otomotiv devi Toyota, şirketin 2 yıl sonraki net kârının, Çin ve Kuzey Amerika gibi kilit pazarlardaki talep toparlanması sayesinde yüzde 2,4 artarak 2,3 trilyon yen’e (yaklaşık 17,4 milyar euro) yükseleceği tahmininde bulundu.

Tahminlere göre, söz konusu dönemde satışlardan elde edilen gelir yüzde 10,2 artarak 30 trilyon yene çıkabilir.

Geçtiğimiz takvim yılında Toyota, rakibi Volkswagen’i geride bırakarak beş yıl içinde ilk kez küresel satışlarda tekrar zirveye çıkmayı başarmıştı.

Grup çatısı altındaki Daihatsu ve ticari araç üreticisi Hino Motors’un da yer aldığı grup, geçtiğimiz yıl toplam 9 milyon 530 bin adet araç sattı ve satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,3 azaldı.

SATIŞLAR YÜKSELİYOR

Ancak Çin ve ABD’deki toparlanma sayesinde, markanın satışları ekimden bu yana sürekli yükselişte.

Bu takvim yılının ilk çeyreğinde Toyota, satışlarından elde ettiği gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 oranında artırarak 7,7 trilyon yen’e çıkardı. Şirketin net geliri ise ikiye katlanarak 777 milyar yen oldu.