Toyota, 200 binden fazla Prius modelini geri çağırıyor Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius modelini geri çağırma listesine ekledi.

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Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

Toyota, 135 bini Japonya içinde olmak üzere dünya geneli 211 bin Prius model aracını geri çağırdı.

Hangi modeller etkilendi

Buna göre Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası saptandı.

Üretim durdu

Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini durdurdu.

Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika, firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini duyurdu.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi.

Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" olduğunu açıkladı.

Öte yandan, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandı.