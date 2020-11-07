Toyota 2020 mali yılı net kar beklentisini yukarı çekti

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, satışları artıracaklarını ancak istikrar beklemediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalardaki üretimi durdurmuş ve bayileri de kapatmıştı.

Otomobil markaları için her ne kadar üretim yeniden başlasa da salgının etkileri devam ediyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2020 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü güncelleyerek, 2019'a göre yüzde 30,3 kayıpla 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak açıkladı.

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği online basın toplantısında, Daihatsu ve Hino dahil grubun 2020 mali yıl dengelerine ait güncel bilgilendirmede bulundu.

Daha önce duyurulan yüzde 64,1 net kar kaybı tahmininin aşağıya çekildiği yeni projeksiyona göre, şirketin 2020 yılı net karının yüzde 30,3 düşüşle 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olması bekleniyor.

"İSTİKRARLI DURUMDA DEĞİLİZ"

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, "İstikrarlı bir görünüm sergileyebilecek durumda değiliz, ancak satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisan-eylül arası mali yarı yıl periyodunda Toyota, 4,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Firmanın net karı yüzde 45,3, işletme karı da yüzde 62,8 geriledi.

