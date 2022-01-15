Toyota, 2021'de Avrupa'da 1 milyon satış barajını aştı

Toyota, 2021 yılında Avrupa'da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirerek salgın ve çip tedarik sorunlarının etkilerini en aza indirdi.

Toyota, 2021 yılında Avrupa'da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirerek salgın ve çip tedarik sorunlarından en az düzeyde etkilendi.

Pazarın üzerinde bir performans ortaya koyan Toyota, 2021 yılında toplam pazar payını 0,4 puan artırarak yüzde 6,4’e çıkardı. Bu tüm zamanların rekoru olurken, aynı zamanda 2018’den bu yana 1,4 puanlık bir büyüme elde edildi.

Bununla birlikte Toyota Avrupa, düşük emisyonlu araç satışları sayesinde Avrupa Birliği CO2 filo emisyon hedeflerine ulaşmayı başardı.

TOYOTA, BİNEK OTODA İLK KEZ İKİNCİ OLDU

Toyota, Avrupa’da ilk kez binek pazarında en çok satış elde eden ikinci marka konumunu elde etti. Bu başarının kilit noktası ise elektrikli, yakıt hücreli elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit araçlardan oluşan düşük karbondioksit (CO2) emisyonlu geniş ürün gamına büyük ilgi gösterilmesi oldu.

EN ÇOK SATAN TOYOTA MODELLERİ

Markanın en çok satan modelleri 208 bin adetle Corolla ürün gamı, 179 bin 383 adetle Yaris ve 161 bin 266 adetle RAV4 olarak öne çıktı. Bu üç model, markanın satış adetlerinin yüzde 55'ini oluşturdu.

Toyota’nın en çok satan hibritleri 166 bin 811 adet ile Corolla Hybrid ürün gamı, 143 bin 595 adet ile Yaris Hybrid ve 112 bin 757 adet ile C-HR Hybrid oldu.

Global olarak 2030 yılına kadar 30 elektrikli model sunacak olan Toyota, her segmentte yerini alacak.