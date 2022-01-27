Toyota, 2022'de rekor üretim hedefliyor

Toyota'nın, Nisan 2022'de başlayacak mali yıl boyunca küresel bazda rekor sayıda araç üretimi hedeflediği bildirildi.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları yeni yılda da devam ediyor.

Birçok otomobil markası üretimde aksaklıklar yaşarken, hedefler de tutturulamıyor.

2021 mali yılı için 9 milyon üretim hedefleyen, ancak bu hedefi tutturamayan Toyota, 2022'den oldukça umutlu.

HEDEF 11 MİLYON ARAÇ ÜRETİMİ

Toyota, yeni mali yılda küresel olarak yeni rekor üretim planlıyor. Buna göre Japon firma, küresel imalat hedefini yüzde 22 artırarak nisanda başlayacak 2022 mali yılında 11 milyon araç üretmeyi amaçlıyor.

Toyota bu hedefin, koronavirüs salgınında yaşanan fabrika durdurmaları ile yarı iletken tedarik açığının normale dönmesi sonrası gerçekleşmesini bekliyor.

Japon firma, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında ise küresel olarak 8,18 milyon araç imal etmişti.