Toyota, 2023'te dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Toyota Motor, 2023 yılına ait araç satış ve imalat verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Japon firma, küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Bu satışlar, önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artış göstererek şirketin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek araç satışını temsil ediyor.

Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artarak 3,42 milyona ulaşırken, elektrikli modellerin satışı ise 4 katından fazla bir artışla 104 bin 18'e çıktı.

Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı.

Dört yıl üst üste lider

Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti.

Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.

Avrupa'da da zirvede

Toyota, 2023 yılında Avrupa'daki büyümesini sürdürerek tarihinin en yüksek satış rekoruna ulaştı.

Toyota Avrupa, 2022'ye kıyasla yüzde 9'luk bir artışla, toplamda 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa imza attı.

Üç yıldır üst üste Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olma başarısını elde eden Toyota, aynı zamanda 2023'te yüzde 6.7'lik pazar payıyla büyümesini sürdürdü.