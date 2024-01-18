Toyota 2024'te üretim rekoru kırmak istiyor: Hedef 10,3 milyon araç Toyota Motor, 2024 yılında küresel çapta 10,3 milyon araç üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

AA & Ensonhaber

Japon otomobil üreticisi Toyota, parça tedarikçilerine gönderdiği bir bildiri ile 2024 yılı için yeni üretim hedeflerini paylaştı.

Şirketin hedefi, 2024 yılında küresel çapta toplamda 10,3 milyon araç üretmek. Bu hedefe ulaşılması durumunda, Toyota'nın tarihindeki en yüksek yıllık araç üretimi gerçekleşmiş olacak.

Bildiride, çip tedarikinde yaşanan sorunların azalmasının ve hibrit araçlara olan talebin artmasının bu hedefin gerçekleşmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Hangi markaları kapsıyor

Ayrıca, bu üretim hedefinin Toyota'nın kendisi ve lüks alt markası Lexus'u kapsadığı, ancak küçük araç üreticisi Daihatsu'nun bu hedefin dışında olduğu ifade edildi.

Toyota'nın 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 9,23 milyon araç ürettiği bilgisi de bildiride yer aldı.

Şirketin 2023 yılı toplam üretim rakamlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.