Toyota, 2030'a kadar 30 yeni elektrikli araç tanıtacak

Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün yelpazesi oluşturacak.

Japon otomobil üreticisi Toyota, önümüzdeki döneme damga vuracak yeni elektrikli araç planlarını açıkladı.

Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın düzenlediği basın toplantısında tüm dünyaya duyurulan stratejiyle birlikte önemli bir elektrikli araç atağı başlayacak.

Toplantıda, tamamen yeni bZ4X dahil olmak üzere gelecek dönem araçları temsil eden ve pazara sunulmaya hazırlanan 16 tam elektrikli model gösterildi.

HEDEF 2030'A KADAR 30 YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ

Başkan Akio Toyoda, aynı zamanda 2030'a kadar global olarak yıllık 3,5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi ve 30 yeni elektrikli model tanıtmayı hedeflediklerini açıkladı.

Geçen 26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya üretimi gerçekleştirdi. Toyota, daha gelişmiş, yüksek kaliteli ve daha ulaşılabilir bataryalar için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını açıkladı.

Toplantıda sergilenen araçlar, giderek genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları verdi. bZ4X ile başlayan ürün gamı, global olarak giderek genişleyecek.

bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.

Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa'da 2035'e kadar yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu yüzde 100 düşürmeyi planlıyor.