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    Toyota 267 bin Prius modelini geri çağırıyor

    Toyota, hibrit yazılımındaki hata nedeniyle 267 bin Prius model aracını geri çağırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 08:56
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    Toyota 267 bin Prius modelini geri çağırıyor #1

    Japon otomobil üreticisi Toyota Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen  2013-2015 yılları arasındaki Prius ve 2014-2017 model yılları arasındaki Prius v araçlarını geri çağırdığını açıkladı.

    Toyota'dan yapılan açıklamada, nadir de olsa araçların amaçlanan şekilde güvenli sürüş moduna geçmediği açıklandı. Bunun sonucunda da araçların güç kaybettiği ve durabileceği belirtildi.

    İlgili tüm araçlar için Toyota bayilerinde hibrit yazılımının ücretsiz güncelleneceği açıklandı.

    Geri çağırılacak araç sayısının 267 bin olduğu da gelen bilgiler arasında.

    toyota

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