Toyota, 296 bin müşteri verisinin çalındığını açıkladı

Toyota, T-Connect hizmetinden yaklaşık 296 bin müşteri bilgisinin sızdırılmış olabileceğini söyledi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, T-Connect hizmetinden yaklaşık 296 bin müşteri bilgisinin sızdırılmış olabileceğini tespit ettiğini açıkladı.

Toyota, araçları bir ağ üzerinden birbirine bağlayan bir telematik hizmeti olan T-Connect kullananların 296 bin e-posta adresi ve müşteri numarasının potansiyel olarak sızdırıldığını söyledi.

Temmuz 2017'den bu yana e-posta adreslerini kullanarak hizmetin web sitesine kaydolan kişilerin bu siber saldırıdan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Binlerce müşteriyi etkileyen bu sızıntı, güvenlik uzmanlarına göre bilgilerin saklandığı veri sunucu geçmişinden elde edilerek gerçekleşti.

Kredi kartı bilgileri çalınmadı

Ancak kredi kartı ve kimlik bilgisi gibi önemli bilgilerin korunması, müşterilerin kafasındaki kötü soruların da önüne geçmiş oldu.

Japon otomobil üreticisi, bilgilerin kötüye kullanıldığına dair şimdiye kadar herhangi bir olay açıklamadı.

Ancak şirket, kullanıcıların e-posta adreslerine istenmeyen e-posta ve kimlik avı dolandırıcılığı mesajlarının gönderilme olasılığının olduğunu söyledi.