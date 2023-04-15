Toyota 3 yılda 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek 2026 yılına kadar Toyota çatısı altında 10 yeni elektrikli model daha yer alacak. İşte detaylar.

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Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Elektrikli otomobil pazarında başarılı işlere imza atan Toyota, yeni yol haritasını açıkladı.

Toyota, 1 Nisan’dan itibaren Başkanlık ve CEO’luk görevini Akio Toyoda’dan devralan yeni CEO’su Koji Sato ile ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Koji Sato önderliğinde üst yönetimin yer aldığı sunumda, Toyota’nın geleceğine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Toyota, 3 yıl içerisinde yıllık satışların 1.5 milyon adedinin tam elektrikli modellerden oluşacağını duyurdu. 2026 yılına kadar Toyota çatısı altında 10 yeni elektrikli model daha olacak.

Bu süreçte günümüzdeki elektrikli araçlardan tamamen farklı yeni nesil elektrikli araçlar geliştirmeyi de planlayan Toyota, daha yüksek menziller sunmak istiyor.

ABD’de 2025’te 3 sıra koltuğa sahip elektrikli SUV üretimi başlayacak. Çin’de ise bZ4X ve bZ3 modellerine ek olarak 2024’te yerel ihtiyaçlara uygun iki yeni tam elektrikli model daha geliştirilecek. Sonraki yıllarda ise modellerin sayısı daha da artırılacak.