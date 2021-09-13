Toyota, 300 bin daha az araç üretecek

Toyota, 300 bin daha az araç üretecek

Toyota, çip krizi ve koronavirüs nedeniyle bu yıl araç üretim hedefini 300 bin düşürdü.

Otomobil markalarını etkisi altına alan küresel çip krizi etkisini artırmaya devam ederken, fabrikaların kapanması nedeniyle üretim de yavaşlıyor.

Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Malezya ve Vietnam dahil olmak üzere, Güneydoğu Asya ülkelerinde üretimin olumsuz etkilendiğini duyurdu.

300 BİN DAHA AZ ARAÇ ÜRETECEK

Japon markadan yapılan açıklamaya göre Toyota, çip krizi ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek.

Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor. Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.

Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.

Japon firma, kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi.

Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.