Toyota 661 bin SUV ve pickup modelini geri çağırıyor Toyota, birkaç gün içerisinde iki farklı geri çağırma talebinde bulundu. Bunun nedeni ise araçların güç aktarma organlarında sorunlar yaşanması.

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Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota, birkaç gün içerisinde iki farklı geri çağırma talebinde bulundu.

Toplamda 661 bin 663 aracını geri çağıran otomobil devi, aktarma organlarında birtakım sorunlar tespit etti.

Hangi araçlar etkileniyor

2021 ve 2022 model 381 bin Tacoma'yı geri çağıran Toyota, arka aks montajı sırasında yaşanan sorunlar yüzünden vida ve somunların yerinden çıkabileceğini ve aksın kırılabileceğini açıkladı.

Toyota, önümüzdeki nisan ayından itibaren müşterilerini bayilere çağıracak ve arka aksı inceleyecek. Gerekli durumlarda parçalar değiştirilecek.

İkinci geri çağırma ise 281 bin 663 aracı ilgilendiriyor. 2021 ve 2023 model yılları arasında üretilen Toyota Tundra ve Lexus LX600 modellerine ek olarak, 2022 ve 2022 yıllarında üretilen Toyota Sequoia modelleri etkileniyor.

Gelen bilgilere göre, bu araçlar vites boştayken ani sarsılma yaşıyor. Toyota'nın belirttiğine göre debriyaj balatası, vites boştayken bile tamamen ayrılmıyor. Bu durumda aracın kendiliğinden ilerlemesi mümkün hale geliyor.

Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma belirtilmeyen bu hata, yazılım güncellemesi ile çözülecek. Etkilenen araçlar, nisan ayından itibaren Amerika'daki bayilere çağırılacak.