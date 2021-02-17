Toyota, 9 fabrikasında üretimi durdurdu

Toyota Motor, deprem nedeniyle Japonya'daki 9 fabrikasında 14 hatta üretimi durdurma kararı aldı.

Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Japonya'nın kuzeybatı bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan deprem sonrasında 9 grup fabrikada toplam 14 hatta araç üretimini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

Toyota yaptığı açıklamada, depremin bazı tedarikçileri etkilediğinin belirlendiğini de ifade etti.

ÇİP SIKINTILARI DA YAŞIYOR

Şimdiye kadar, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Toyota da Teksas'taki fabrikasında ABD pazarı için ürettiği pick-up modeli Tundra'nın üretimine ara verdi.



Yapılan açıklamalarda, başta çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorlukların üretimi etkilediği ve sorunun çözümüne kadar üretimlere ara verileceği kaydediliyor.







