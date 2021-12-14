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    Toyota, ABD'de yeni batarya fabrikası açacak

    Toyota, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:24
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    Toyota, ABD'de yeni batarya fabrikası açacak

    Küresel çip tedarik sorunlarıyla boğuşan otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz günlerde Japonya'daki fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurmuştu.

    Toyota, bir yandan çip krizi ile mücadele ederken diğer yandan da yeni yatırımlara hazırlanıyor.

    Yapılan açıklamaya göre, şirket, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak.

    1,3 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1.29 milyar dolarlık yatırım yapacak Toyota, tesisin 2025'te hizmete girmesini hedefliyor.

    Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin, daha sonra bant sayısını 6'ya çıkaracağı da verilen bilgiler arasında.

    TOYOTA

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