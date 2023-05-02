Toyota açıkladı! Daha fazla GR modeli yolda Yeni Toyota Başkanı Koji Sato, daha fazla GR modelinin geleceğinin sinyallerini verdi.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın başkanı Akio Toyoda, bu yılın başlarında şirketin yönetiminden ayrılarak yerini Koji Sato'ya bırakmıştı.

Değişiklikle birlikte elektrikli araçlara yönelen markanın, spor otomobillerinin sayısını azaltacağı düşünülüyordu.

Daha fazla GR modeli gelecek

Ancak son yapılan açıklamalara göre marka, GR serisini daha da büyütebilir. Toyota Başkanı Koji Sato, Toyota'nın Gazoo Racing (GR) markasının gelecekte kabul göreceğini ve onu hızlandırabileceklerini söyledi.

Uzun zamandır markanın 1.000 beygirin üzerinde güç üretebilen bir spor otomobil üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak yeni otomobil hakkında şimdilik hiçbir detay yok.