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- Toyota, ağustos kampanyasında fiyatları düşürdü
Toyota, ağustos kampanyasında fiyatları düşürdü
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 08:47
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.
Japon otomobil üreticisi Toyota, ağustos ayı kampanyasıyla Türkiye’de üretilen ve ÖTV teşviki kapsamında olan yeni Toyota C-HR’ın, benzinli ve hibrit modellerinde fırsat indirimleri sunuyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ÖTV teşviki kapsamında olan Yeni Toyota C-HR Hybrid ve benzinli modelleri, temmuz ayı fiyatlarıyla ağustos kampanyasındaki yerini aldı.
Bununla birlikte SUV segmentine adını veren RAV4’ün hibrit seçeneğine sahip olmak isteyenlere de büyük avantajlar sunuluyor.
FİYATLAR
Ağustos ayı boyunca yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla tüm Toyota Plazalarda yerini aldı.
Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle ağustos kampanyasına dahil edildi.
Toyota'nın ağustos kampanyasında, yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.
Toyota ayrıca ağustos kampanyasında, yüzde 0.85’ten başlayan finansman oranları ve 60 aya varan vade seçeneklerinin yanı sıra, eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuyor.