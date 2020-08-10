Toyota, ağustos kampanyasında fiyatları düşürdü

Ağustos ayı boyunca yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla tüm Toyota Plazalarda yerini aldı.

Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle ağustos kampanyasına dahil edildi.

Toyota'nın ağustos kampanyasında, yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.





Toyota ayrıca ağustos kampanyasında, yüzde 0.85’ten başlayan finansman oranları ve 60 aya varan vade seçeneklerinin yanı sıra, eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuyor.