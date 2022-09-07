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    Toyota, araç fabrikalarında batarya da üretecek

    Toyota, içten yanmalı motor ürettiği tesislerini batarya üretimine uygun şekilde dönüştüreceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:56
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    Toyota, araç fabrikalarında batarya da üretecek

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

    Bu markalardan biri olan Japon üretici Toyota, elektrikli araçlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

    Japon üretici, içten yanmalı motor ürettiği tesislerini batarya üretimine uygun şekilde dönüştüreceğini duyurdu.

    Toyota, 5.6 milyar dolar harcayacak

    Toyota'nın toplamda 5.6 milyar dolar harcayacağı bu adım ile batarya üretim kapasitesini artırmak istediği belirtiliyor.

    Şirketin Japonya'daki genel merkezine yakın Shimoyama ve Myochi fabrikaları ilk etapta dönüştürülecek tesisler olarak açıklandı.

    Toyota, atılacak adım ile batarya üretim kapasitesinde ek 46 gigawatt saatlik artış elde edeceğini bildirdi. Japon şirket, 2030 yılına kadar dünya çapında yıllık 3.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

    toyota


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