Toyota, araçlarında hidrojen motorları test ediyor

Toyota, yaptığı açıklamalarda hidrojen teknolojisini yarış arabalarında test ettiğini duyurdu.

Toyota, ekim ayının sonunda sona eren yolculukta, hidrojen gücü kullanarak en uzun sürüş için dünya rekorunu kırdığını duyurmuştu.

Japon markanın hidrojen yakıt hücresiyle çalışan Mirai modeli, tek bir dolumla 1360 kilometre yol gitmiş ve Hyundai Nexo'nun 778 kilometre rekorunu kırmıştı.

YARIŞ ARAÇLARINDA TEST EDİYOR

Japon otomobil üreticisi Toyota, hidrojen motorları yarış araçlarında test ettiğini açıkladı. Şirket, yarış araçlarında yapılan bu denemelerin veri toplamada işe yarayacağını ve oluşan sorunları düzeltmede kullanılabileceğini belirtti.

Şirketin açıklamalarına göre hidrojen motorları, 1.6 litrelik motora sahip Yaris modellerinde test ediliyor.

Açıklamalara göre yarışlar için tasarlanmış bu araçların arkasına iki hidrojen tankı yerleştiriliyor.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.