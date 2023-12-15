Toyota Avrupa, kısıtlamalara rağmen 2024'te satışları artıracak Toyota, hibrit akülerdeki tedarik kısıtlamalarına rağmen 2024'te Avrupa'daki araç satışlarını artırmayı bekliyor.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Toyota, genel olarak durgun bir pazar ve hibrit akülerdeki tedarik kısıtlamalarına rağmen 2024'te Avrupa'daki araç satışlarını artırmayı hedefliyor.

Toyota Avrupa'nın verilerine göre, otomobil üreticisi, bu yılı Avrupa pazarında yaklaşık 1,17 milyon Toyota ve Lexus araç satışıyla tamamlayacak.

Operasyonlardan sorumlu yönetici Matt Harrison, gelecek yılki satış artışının yeni Toyota C-HR küçük crossover'dan geleceğini söyledi.

300 bin sipariş şimdiden hazır

Hibrit akü tedariklerini güvence altına almada yaşanan sorunların ardından biriken iş yükünü azaltmaya devam eden Toyota, 2024 yılına Avrupa'da yaklaşık 300 bin araçlık bir ön sipariş rakamıyla girecek.

Öte yandan, Toyota bu yıl hibrit akülerde ciddi tedarik sorunları yaşadı. RAV4'ün Avrupa satışlarının bu yıl Avrupa genelinde yüzde 21 oranında düşmesi de tam olarak buna bağlı.

Pazar araştırmacısı Dataforce'un rakamlarına göre RAV4, orta boy SUV segmentinde ilk 10 ayda liderliğini Volkswagen ID4 ve Skoda Kodiaq'a kaptırdı.

Toyota'nın Corolla kompakt otomobilinin satışları, yüzde 16 büyüyen genel pazarda yüzde 1,3 düştü.

Toyota'nın tedarik sorunlarına rağmen bu yıl Avrupa'da beklenen 1,17 milyonluk satış hacmi, bölgedeki en iyi yıllarından biri olacak. Şirketin Avrupa satış rekoru 2007 yılında 1,23 milyonla kırılmıştı.