Toyota, Avrupa'da 5 yılda 5 yeni elektrikli araç tanıtacak

Toyota, 2026 yılına kadar bZ alt markası adı altında Avrupa’da 5 yeni elektrikli araç tanıtacağını duyurdu.

Toyota, geçtiğimiz yıl Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu. Daha sonra ise şirket, bZ serisine yeni modeller eklemişti.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Toyota'dan elektrikli araç atağı

Toyota, 2026 yılına kadar bZ alt markası adı altında Avrupa’da 5 yeni elektrikli araç tanıtacağını açıkladı.

Toyota Motor Europe Başkanı Matt Harrison, 2023 yılında yola çıkacak ilk elektrikli Toyota’nın küçük segmentte olacağını söyledi. Bu aracın B-SUV olacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki bir kaç yıl içindeyollara çıkacak bZ serisi, küçük ve kompakt SUV/crossoverları ve üç büyük modeli içeriyor.

Toyota; Türkiye, Rusya ve bazı Avrasya ülkesini de içeren Avrupa satışlarının yüzde 50’sinin; 2030 yılına kadar tam elektrikli araçlardan gelmesini hedefliyor.