Toyota Avrupa'da tüm zamanların satış rekorunu kırdı Toyota Avrupa, 2022'ye göre yüzde 9 artışla birlikte 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa ulaştı ve yeni bir rekora imza attı.

AA & Ensonhaber

Toyota, 2023 yılında Avrupa'daki büyümesini sürdürerek tarihinin en yüksek satış rekoruna ulaştı.

Toyota Avrupa, 2022'ye kıyasla yüzde 9'luk bir artışla, toplamda 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa imza attı.

Üç yıldır üst üste Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olma başarısını elde eden Toyota, aynı zamanda 2023'te yüzde 6.7'lik pazar payıyla büyümesini sürdürdü.

En çok satılan Toyota modelleri

Markanın en çok tercih edilen modelleri Yaris ve Corolla ürün gamıyla birlikte Toyota C-HR, Aygo X ve RAV4 oldu. Bu modeller, Toyota’nın Avrupa'daki toplam satışlarının yüzde 76'sını temsil etti.

Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli araç satışları yüzde 11 artarak 755 bine çıkarak, tüm satışların yaklaşık yüzde 70'ini bu modeller oluşturdu.

Toyota’nın tamamen elektrikli olarak tasarlanan aracı bZ4X, 2023'te 19 bin 606 adetlik satış yaptı.

Toyota, 2024 yılında da yenilikleri ve yeni Toyota C-HR modelinin katkısıyla birlikte bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Hafif ticaride de rekor geldi

Toyota hafif ticari araç segmentinde de rekor kırdı. Toyota, 2023 yılını, 2022’ye göre yüzde 18 artışla birlikte 140 binin üzerinde hafif ticari araç satışıyla tamamladı.

Elektrikli versiyonların da yer aldığı PROACE ve PROACE CITY ürünlerinin yanı sıra büyük van'ı PROACE MAX'i tanıtan Toyota, hafif ticari araç segmentindeki iddiasını artırmaya devam ediyor.

Aynı zamanda Hilux ürün gamına 48V hibrit versiyonunu da ekleyecek olan Toyota, 2025 yılında Avrupa'da yıllık 180 binin üzerinde hafif ticari araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.