Toyota, Avrupa'da yeni A segmenti modelini tanıtacak

Toyota, Avrupa'da çok tercih edilen ve önem taşıyan A segmentine yatırım yapmaya yeni bir model ile devam edecek.

Avrupa'da çok tercih edilen ve önem taşıyan A segmentiyle Toyota yakından ilgileniyor. Şirket, bu segmente yatırım yapmaya yeni bir model ile devam edeceğini açıkladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, GA-B platformu üzerinde üretilecek tamamen yeni A segmenti model, Toyota markası için giriş seviyesi rolü oynamayı ve ulaşılabilir konumda olmayı sürdürecek.

Toyota'nın son dönemde çıkan yeni modelleri, TNGA mimarisi üzerine yapılan platform sayesinde daha iyi sürüşü, daha iyi yol tutuşu, daha yüksek güvenliği ve daha dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor.

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen yeni Toyota Yaris de GA-B platformu üzerine kurulmuştu. Model; dikkat çekici tasarımı, yüksek kabin konforu, verimli ve dinamik hibrit motoru, üstün sürüş dinamikleri ve sınıfının lideri güvenliğiyle Avrupalı kullanıcılardan da büyük beğeni topladı.

YARIS CROSS DA YOLDA

GA-B platformu üzerine inşa edilecek bir sonraki model ise Yaris Cross olacak. Yaris, Yaris Cross ve yeni A segmenti model ile birlikte Avrupa'da GA-B platformu kullanan bu modellerin yıllık üretiminin 500 bini aşması bekleniyor.

Bununla birlikte, A segmentinde motor seçimi de oldukça önemli. Günümüzde A segmentinde içten yanmalı motorlara sahip ürünler ağırlıkta ve bu da bütçenin kilit bir nokta olduğunu gösteriyor.

Tahminler de özellikle müşteriler için finansal ulaşılabilirliğin baskın bir faktör olduğu pazarda, içten yanmalı motorların tercih edilmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.

