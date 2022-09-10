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    Toyota, batarya üretimi için 5.6 milyar dolar ayırdı

    Toyota, Japonya'da ve ABD'de batarya üretimi gerçekleştirmek üzere 5.6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
    • 10.09.2022 - 08:34
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    Toyota, batarya üretimi için 5.6 milyar dolar ayırdı

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı. Bu markalardan biri olan Japon üretici Toyota, elektrikli araçlar için kesenin ağzını açtı.

    Toyota açıklamasına göre şirket, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika’da batarya üretimi için 5,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı.

    Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

    AA'nın haberine göre söz konusu yatırım, Toyota'nın farklı güç üniteleri ile mümkün olduğunca çok seçenek sunarak, tüm ülke ve bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılamasını sağlayacak.

    ABD'de üretimi artıracak

    Japonya’da 3,1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika’da ise 2,5 milyar dolar yatırımla otomotiv batarya üretimini artıracak.

    toyota

    Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota’nın Japonya ve ABD’deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh’ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak.

    Söz konusu yatırımla birilikte, batarya üretiminin 2024 ve 2026 yılları arasında başlaması bekleniyor.

    Toyota'nın Japonya ve ABD'de ürettiği bataryalar, sadece bu ülkelerde değil şirketin elektrikli araç sattığı tüm pazarlarda kullanılacak.


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