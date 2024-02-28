Toyota, binlerce aracı geri çağırıyor: Nedeni ani hareketlenme Toyota Motor, ABD'de 280 bin 663 aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Toyota'nın 280 bin 663 kamyonet ve SUV modelini geri çağıracağını açıkladı.

Söz konusu geri çağırma, araçlar boştayken ve fren uygulanmadığında ortaya çıkan beklenmedik hareketlerle ilgili endişeleri gidermek için yapılacak.

Kurum, etkilenen araçlarda şanzıman kontrol ECU (elektronik kontrol ünitesi) yazılımı için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını duyurdu.

Hangi modeller etkileniyor

Geri çağırma, 2022 ve 2024 yılları arasında üretilen belirli Tundra, Tundra hibrit ve Lexus LX600 araçlarının yanı sıra, geçen yıl üretilen Sequoia SUV modellerini kapsıyor.