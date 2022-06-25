Toyota, binlerce elektrikli bZ4X modelini geri çağırıyor

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı yeni elektrikli bZ4X modelinde bazı sorunlar yaşıyor. Binlerce otomobil, geri çağırma listesine eklendi.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Toyota, geri çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, gevşeyebilecek bijon cıvataları nedeniyle dünya çapında 2 bin 700 elektrikli bZ4X crossover aracını geri çağırıyor.

Toyota, nedenin hala araştırıldığını, ancak tüm tekerleğin yerinden çıkarak kaza riski oluşturabileceğini söyledi.

Geri çağırmaya konu olan araçlardan yaklaşık 2 bin 200'ü Avrupa, 270'i Kuzey Amerika, 112'si Japonya ve 60'ı Asya'nın geri kalanına gönderildi.

Toyota, 2025 yılına kadar piyasaya 7 adet bZ modeli sürmüş olmayı hedefliyor. Japon markanın yaptığı isim hakları başvurusunda bZ1x ile bZ5x arası güvence altına alınmıştı.

Toyota'nın bZ ailesi, markanın 2025'e kadar planladığı 15 yeni elektrikli modellik atılımın bir parçası olacak. Japon otomobil devi, o zamana kadar elektrikli ve elektrik destekli araç sayısını ise 70'e çıkarmayı hedefliyor.