Toyota, birkaç ay sonra eski üretim kapasitesine ulaşacak

Toyota, düşen üretim adedinin ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha az olacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle fabrikalarını ve satış bayilerini kapatan otomobil üreticileri oldukça zor durumda kalmıştı.

Normalleşme dönemiyle birlikte yeniden fabrikaları açan otomobil devleri, eski günlerine dönmekte zorluk yaşıyor.

TOYOTA, ESKİ ÜRETİM RAKAMLARINA ÇOK YAKLAŞTI

Ülkemizde de üretim gerçekleştiren Japon otomobil devi Toyota, düşen üretim adedinin ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha aşağı seviyede olacağını belirtti. Bu da markanın global bazdaki üretiminin normale çok yaklaştığını gösteriyor..

Japon üretici, yıl öncesinde hedeflediği 750 bin adetlik üretim planından sadece 15 bin adet daha az otomobil üretimi gerçekleştirecek.

Bu da güncellenmiş ve yenilenmiş üretim planında bir önceki yıla göre yüzde 9 kesinti olacağı anlamına geliyor.

Üretimdeki 15 bin adetlik kesintinin 9 bin adedi Japonya dışındaki tesislerde olurken 6 bin adedi sadece Japonya’daki tesislerde azalacak.



Toyota'nın üretim sayısındaki azalma, haziran ayında yüzde 40, temmuz ayında da yüzde 10 olarak gerçekleşmişti.