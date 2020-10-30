Toyota, bu yıl üretimin eylül ayında ilk defa arttığını açıkladı

Toyota, bu yıl üretimin eylül ayında ilk defa arttığını açıkladı

Toyota, dünya geneli üretimin son 9 aydır ilk kez yükseldiğini ve eylülde yüzde 11,7 artışla 841 bin 915'e çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, özellikle otomobil üreticilerini ciddi şekilde etkilenmişti. Bu üreticilerden biri olan Japon devi Toyota, bu yıl ilk defa eylül ayında üretimi artırmayı başardı.

Toyota Motor, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino markaları dahil eylül ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

GEÇEN YILI AŞTI

Buna göre, Toyota'nın dünya geneli üretim ve satış rakamları, eylülde toparlanarak geçen yılki seviyelerini aştı.

Ocak ayından bu yana ilk kez artış gösteren markanın üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artışla 841 bin 915'e çıktı. Bu sonuçta, Çin ve Japonya'daki üretim artışının etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan küresel üretim Daihatsu, yüzde 10,1 azalışla 121 bin 483'e, Hino'da yüzde 37,2 düşüşle 10 bin 459'a geriledi.



SATIŞLARI DA ARTIRDI

Toyota'nın dünya geneli satışları da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 837 bin 49'a çıktı. Bu artışta, ABD ve Çin'e gerçekleştirilen satışlar etkili oldu.

Toyota'nın küresel satışları bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 azalarak 6 milyon 76 bin 468 düzeyinde gerçekleşti.



