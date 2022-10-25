Toyota bZ3 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı

Ailenin ilk üyesi bZ4X'e benzeyen yeni Toyota bZ3, Çin'de görücüye çıktı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Ailenin yeni üyesi bZ3 tanıtıldı

Toyota, yüzde 100 elektrikli bZ ailesinin ikinci üyesi bZ3'ü Çin'de tanıttı. Şimdilik sadece Çin'de satılacağı belirtilen bZ3'ün diğer pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Elektrikli sedan, bZ4X gibi Toyota'nın e-TNGA platformunu kullanıyor, ancak farklı olarak Çinli BYD'nin bataryalarından güç alıyor.

Batarya kapasitesi henüz belli olmayan otomobilin, batarya sağlığının 10 yıllık kullanımda bile yüzde 90 seviyelerinde olacağı iddia ediliyor.

Toyota bZ3'ün Çin'de 600 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Teknik detaylar henüz belli olmayan otomobilin, 160 km/s hız sınırı ile geleceği söyleniyor.

Toyota bZ3'ün 200.000 yuan (27 bin 300 dolar) başlangıç fiyatıyla satılacağı da gelen bilgiler arasında.