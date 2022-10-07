Toyota, bZ4X'in üretimine yeniden başladı

Elektrikli bZ ailesinin ilk üyesi bZ4X'i satışa sunan Toyota, otomobili yeniden üretim bandına soktu.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Toyota bZ4X üretimi yeniden başladı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen bZ4X ile ilgili yaşanan sıkıntılar sonrasında üretime ara veren şirket, üretime yeniden başladığını duyurdu.

Toyota Başkan Yardımcısı Masahiko Maeda, kademeli olarak bZ4X üretimine başlayacaklarını belirtti. Buna ek olarak, haziran ayından bu yana birçok müşterinin beklediğini söyleyen Maeda, bu müşterilere öncelik verileceğini söyledi.

Otomobil üreticisi bZ4X'i piyasaya sürdükten 2 ay sonra büyük bir sıkıntıyla karşılaşmıştı. Araçların tekerleklerinde yaşanan gevşeme nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan şirket, 2 bin 700 bZ4X modelini geri çağırmıştı.



Toyota bZ4X Türkiye'ye geliyor

Toyota’nın merakla beklenen tamamen elektrikli SUV modeli bZ4X’in Türkiye’ye ne zaman geleceği belli oldu.

Şirketin tamamen elektrikli ilk modeli bZ4X, 2023’ün ikinci yarısında ülkemizde yollara çıkacak.